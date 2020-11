Emily Ratajkowski infiamma i social con uno scatto provocante e il pancione in bella mostra.

Emily Ratajkowski è incinta del suo primo figlio, e sui social non perde occasione per mettere in mostra il pancione e le prime rotondità della gravidanza, che se possibile l’ha resa ancora più bella.

Emily Ratajkowski incinta: le foto bollenti

Emily Ratajkowski non ha paura di provocare, e anzi sui social è una delle sue prerogative quella di fare scatti da capogiro che possano lasciare i fan a bocca aperta. In uno degli ultimi la modella – al sesto mese di gravidanza – si è mostrata mentre prendeva il sole in un albergo a 5 stelle dello Utah. Col décolleté in bella mostra e il pancione sempre più evidente, la top model ha fatto il pieno di like.

Per il momento la top model non ha svelato se avrà un maschietto o una femminuccia, e lei e suo marito Sebastian Bear-McClard hanno affermato che non gli interesserebbe affatto conoscere il sesso del bebè in arrivo: “Sarà lui a dircelo se vorrà quando avrà 18 anni”, ha affermato la modella, da sempre positiva nei confronti della comunità LGBTQ e della sessualità fluida.

Lei e Bear-McClard sono convolati a nozze nel 2018 e dopo due anni d’amore hanno coronato il sogno di allargare la famiglia. A quanto pare il successo di Emily Ratajkowski sui social è solo aumentato grazie alla gravidanza, e lei stessa continua a giocare maliziosa con i suoi scatti osé e il pancino in bella vista: “Sto scoprendo il mio nuovo corpo”, ha scritto sotto un suo scatto completamente senza veli.