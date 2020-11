Francesco Arca, protagonista di un crudele scherzo delle Iene, è andato su tutte le furie costringendo il programma a interrompere lo scherzo.

Francesco Arca, ex protagonista di Uomini e Donne, è stato vittima di un crudele scherzo de Le Iene. Grazie alla complicità di sua moglie il programma ha fatto credere all’attore che sua figlia Maria Sole potesse prendere parte a un casting per Uomini e Donne Kids.

Francesco Arca: lo scherzo finito male

Lo scherzo fatto dalle Iene a Francesco Arca è finito decisamente male: l’attore, furibondo per quanto gli avevano fatto credere, è arrivato persino a inseguire il finto direttore dei casting all’interno di un hotel. La moglie dell’attore gli aveva fatto credere che sua figlia Maria Sole, di soli 4 anni, avesse preso parte a un casting per un fantomatico Uomini e Donne Kids.

Francesco Arca è immediatamente andato su tutte le furie e, dopo aver inveito contro sua moglie, si è fatto dire dove si trovassero lei e la bambina ed è corso nell’albergo dove si sarebbero svolti i finti casting prendendosela col direttore. La scena non è stata inquadrata dalle telecamere, ma si è sentito nitidamente l’uomo urlare: “Basta Francesco. Ahia, basta, basta. Fermati, aspetta, scusami, scusa, aspetta. Francesco è tutto uno scherzo”.

Arca è sempre stato molto protettivo nei confronti dei suoi figli, e in tanti sui social hanno criticato Le Iene per la scelta di coinvolgere dei bambini in uno dei loro scherzi.