Dopo la litigata delle scorse ore, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli si sono scambiati dei nuovi messaggi in codice al Gf Vip

La giornata sembra essere cominciata nel migliore dei modi per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli. I due “amici speciali” si sono infatti scambiati nuovi messaggi in codice nella casa del Grande Fratello Vip, subito captati delle telecamere del reality più popolare della tv.

L’ex Velino si trovava seduto su una poltrona fra le gambe della showgirl, quando quest’ultima ha iniziato a scrivergli delle parole sulla schiena con il dito.

Prima di procedere, tuttavia, Elisabetta si è assicurata di non essere ripresa da nessuna telecamera, anche se, purtroppo per lei, alla regia non è sfuggito nulla. Guardando con attenzione il video in questione, peraltro, è addirittura possibile capire esattamente quello che si sono detti.

Elisabetta e Pierpaolo: nuovi segreti

La speciale liaison tra Elisabetta e Pierpaolo sta diventando sempre più interessante, soprattutto in considerazione di questi nuovi messaggi segreti. Nonostante la litigata delle scorse ore, sembra infatti che i due abbiano ritrovato un certo affiatamento, peraltro notato anche agli altri inquilini della magione romana. A rendere ancor più stuzzicante la situazione è stata la stessa Gregoraci, che convinta di non essere inquadrata si è lanciata in dichiarazioni ben precise.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha dunque scritto sulla schiena del modello: “Ti piace”.

Lui ha iniziato a ridere e l’ha interrotta, ma poi la Gregoraci, con evidente gelosia, ha ripreso a scrivere precisando: “Si vede come la guardi”. Di fronte ai i due gieffini si trovava seduta Selvaggia Roma, per questo molti credono che le frasi possano esser state rivolte proprio a lei.