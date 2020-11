Dopo le accese diatribe scoppiate nella Casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ha preparato la valigia: lascerà il reality?

Selvaggia Roma sta vivendo delle ore parecchio movimentate nella Casa del Grande Fratello Vip. Da quanto è entrata in gioco, la popolare influencer ha infatti dato vita a parecchi polveroni, tra i quali il più grosso è stato quello riguardante Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Le due gieffine hanno avuto un acceso battibecco, dopo il quale la romana ha avuto un crollo emotivo decidendo persino di preparare la valigia per lasciare la magione di Cinecittà.

Selvaggia abbandona il reality?

Dopo che Selvaggia e Pierpaolo sono rientrati in Casa dal Cucurio sono scoppiate pesanti discussioni, scatenate soprattutto da Elisabetta. L’ex moglie di Flavio Briatore non ha affatto gradito alcune esternazione della ragazza, trovando peraltro d’accordo con lei la maggior parte dei coinquilini.

Sentitasi dunque esclusa e attaccata, Selvaggia è scoppiata in lacrime, sostenuta solo da Stefania Orlando. La Roma ha tuttavia ammesso di aver avuto un crollo nervoso per la tensione accumulata, aprendosi poi con la coinquilina in merito a quello che pensa della Gregoraci.

Dopo lo sfogo, Stefania ha lasciato nuovamente Selvaggia da sola, che caduta ancora nello sconforto ha iniziato a fare la valigia. La ragazza non ha detto una sola parola, ma si è limitata a raccogliere le sue cose personali mettendole nel suo trolley.

La scena è andata in onda nella diretta continua di Mediaset Extra, ma non è ancora chiaro quale sia stata la decisone finale dell’ex volto di Temptation Island.