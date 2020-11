Nella casa del Grande Fratello Vip le discussioni sono tante e disparate, dalle più serie a quelle più frivole. Nonostante la presenza di telecamere e microfoni, i concorrenti si lasciano infatti andare a chiacchiere di ogni tipo, dove trovano posto anche non poche “perle di saggezza” destinate a rimanere nella storia del reality di Canale 5.

Una di queste è stata pronunciata proprio nelle scorse ore da Andrea Zelletta, rinato in una nuova versione dopo l’uscita dal gioco per un paio di giorni.

Alla base della conversazione tra Andrea, Stefania e altri inquilini c’era la visione dei film per soli adulti. Con estrema nonchalance, l’ex tronista ha dunque ammesso di guardare spesso e volentieri i suddetti film, a quanto pare seguito in tale pratica anche dagli altri Vipponi.

Dopo l’ammissione, Zelletta si è poi lanciato in una massima che ha subito scatenato la qualunque sui social.

questa conversazione resterà nella storia #GFVIP

pic.twitter.com/D58jW7bbzv

— 🍂 jade/hade of Rivendell ; -7 to my BDAY (@agntfisher) November 19, 2020