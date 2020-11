Gf Vip, anticipazioni: ospite Flavio Briatore?

Nuova puntata per il Grande Fratello Vip 5. Come ormai è solito, una delle protagoniste della prossima diretta, in onda il 20 novembre 2020 su Canale 5, sarà Elisabetta Gregoraci. Si parlerà di una dichiarazione che la conduttrice calabrese ha fatto, mentre si trovava in giardino, con altri coinquilini.

Nel dettaglio, la Gregoraci, durante una chiacchierata con Francesco Oppini e Giulia Salemi, ha raccontato di aver ricevuto, nel periodo del lockdown di marzo e aprile, una proposta di matrimonio da parte del suo ex marito Flavio Briatore. In questo modo, dunque, Elisabetta, ha manifestato la volontà da parte dell’imprenditore e manager di voler provare a ricostruire, proprio insieme a lei, nuovamente la famiglia. Di questa dichiarazione, Alfonso Signorini ne aveva già parlato nel corso della scorsa puntata del reality di Canale 5.

Elisabetta, in quella occasione, sembrava essere sincera e del tutto certa di quella proposta ricevuta.

L’opinione di Flavio Briatore

Questa dichiarazione, come ovvio che fosse, ha fatto molto scalpore fuori dalle mura della casa del Grande Fratello Vip. Anche il diretto interessato sembrerebbe aver detto la sua su questa storia. Stando ad alcune anticipazioni, proprio lui interverrà, in diretta, per dare la sua versione dei fatti che con ogni probabilità contrasterà con quella dell’ex moglie.

Il settimanale Chi, talaltro diretto proprio dal conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini, nell’ultimo numero, uscito mercoledì scorso in edicola, ha fatto sapere di aver avuto un contatto con Briatore. Alla domanda, l’imprenditore torinese avrebbe risposto in modo secco e lapidario: “Fake news”. Insomma, resta da attendere la prossima puntata del reality per capire dove sta la verità.