Dayane Mello si è confidata con l'amica Rosalinda Cannavò parlando al Gf Vip della dolorosa rottura con Carlo Beretta: le parole della gieffina

Rinchiusa da oltre due mesi, come la maggior parte dei suoi compagni, nella Casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello è tornata a parlare del suo ex Carlo Beretta. La modella ha sempre definito il rampollo della nota fabbrica di armi come il più grande amore della sua vita.

Così, con il tanto tempo a disposizione nella magione di Cinecittà, Dayane si è trovata a riaprire un cassetto particolarmente doloroso del suo passato, raccontando a Rosalinda la fine di quella che per lei è stata una favola.

“Non capisco come un uomo che diceva di amarmi, che mi chiamava 15 volte al giorno, mi abbia lasciata per telefono. Non ha avuto nemmeno il coraggio di guardarmi negli occhi”, ha commentato con tono affranto Dayane.

Dalle sue parole è apparso evidente il forte sentimento che la giovane donna provava per l’ex fidanzato, la cui storia è appunto finita senza un vero e proprio confronto. Dayane ha inoltre accusato l’ex di Giulia De Lellis non averla mai fatta sentire all’altezza nel suo mondo d’élite.

Come un vero e proprio fiume in piena, la Mello ha tuttavia voluto dare lei stessa un consiglio all’amica più fidata. Ha infatti precisato a Rosalinda che ogni donna deve cercare la forza dentro di sé e non in un uomo. L’attrice sicula è apparsa molto provata dal racconto della compagna d’avventura, percependo in Dayane l’immenso dolore provato e tuttora presente in lei.