GF Vip, la domanda di Giacomo Urtis a Dayane Mello: la regia censura

Al Grande Fratello Vip Giacomo Urtis ha fatto una domanda piccante a Dayane Mello mentre giocavano a obbligo o verità.

Al Grande Fratello Vip i concorrenti hanno giocato ad Obbligo o verità, e Giacomo Urtis si è lasciato sfuggire una domanda bollente che è stata prontamente censurata dalla regia.

Giacomo Urtis e Dayane Mello

Giocando ad obbligo e verità al Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis ha fatto una domanda alquanto compromettente a Dayane Mello.

“Sei mai stata a letto con più di tre persone?”, ha chiesto il dottore alla modella, ma prima che lei potesse rispondere la Regia ha cambiato inquadratura, lasciando i fan col fiato sospeso. Urtis è entrato nella casa del reality show in qualità di “disturbatore”, rivelando gossip agli altri concorrenti. La sua partecipazione al programma è avvenuta solo in via temporanea, e pertanto è possibile che nelle prossime ore Urtis debba lasciare la casa di Cinecittà.

Intanto ferve sempre di più l’attesa per quelli che saranno i nuovi concorrenti del reality show: al momento Cristiano Malgioglio ha confermato che sarà uno dei prossimi volti ad entrare nel programma, mentre Signorini ha rivelato che un altro concorrente gay entrerà all’interno del reality show (e che sarebbe una vecchia conoscenza di Tommaso Zorzi). A dicembre dovrebbero essere ben 9 i concorrenti pronti a varcare la soglia della porta rossa, mentre è quasi certo che dei vip entrati finora all’interno del programma solo alcuni decideranno di restare al GF Vip anche durante le festività natalizie (Elisabetta Gregoraci ha già rivelato di voler trascorrere le feste accanto a suo figlio Nathan Falco).