Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma hanno avuto un faccia a faccia in diretta. Ecco cosa è successo.

Nel corso della ventesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha mostrato alcune clip con la lite che ha visto come protagoniste Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Le due donne hanno così avuto un faccia a faccia in diretta.

Ecco cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma

La ventesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip si è aperta con lo scontro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Interpellate dal conduttore Alfonso Signorini le due donne sono state protagoniste di un faccia a faccia, con Selvaggia Roma che, a domanda diretta del conduttore, ha definito l’ex di Briatore: “Arrogante, arrogante e falsa“. Per poi aggiungere: “Non sopporto che quando

cerco di parlare con lei comincia a fare il suo teatro”.

Dal suo canto la Gregoraci ha definito Selvaggia Roma: “Aggressiva, maleducata e indisponente“. Ha quindi sottolineato di non sopportare “il suo atteggiamento, venendo qui nella Casa a dire un sacco di cazz*te solo per andare contro di me!”.

Ma non solo, Elisabetta Gregoraci ha aggiunto: “È una persona che urla e dice un sacco di caz*ate solo per emergere. È gelosa del mio rapporto con Pierpaolo. Se non fosse stata così gelosa avrebbe parlato del rapporto tra me e Pierpaolo per due secondi e non per giorni”.