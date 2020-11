Appena prima di andare a dormire, Patrizia De Blanck si è "lasciata andare" di fronte a Selvaggia Roma: il video diventato virale in rete

Patrizia De Blanck è senza dubbio una delle concorrenti del Gf Vip più autentica e vera, senza timore di essere giudicata. La sua “eccessiva cristallinità” ha tuttavia coinvolto una compagna d’avventura che si trovava suo malgrado insieme a lei nella sala da pranzo.

Patrizia De Blanck… si rilassa

Evidentemente rilassatasi un po’ troppo, pochi attimi prima di dare la buonanotte la nobildonna si è letteralmente lanciata scappare… un peto! Con lei era presente solo la nuova entrata Selvaggia Roma, reduce da un sfibrante confronto con Elisabetta Gregoraci. Come se nulla fosse, Patrizia ha poi aperto la porta blu per entrare nella sua camera, lasciando Selvaggia esterrefatta nonché in preda di una risata irrefrenabile.

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo non è dunque riuscita a trattenersi, considerata l’evidente scena comica ad alto tasso…

esplosivo!

LA CONTESSA CHE SCORREGGIA (A INIZIO VIDEO SI SENTE⚰️) E SELVAGGIA MORTA Sto crepando scusate #GFVIP pic.twitter.com/cn2AYtxKwt — fede; 𝒜ℛ (@Federicag2000) November 20, 2020

Risate a mai finire con Selvaggia morta per la scoreggia “umida” della Contessa e Urtis che fa l’aerosol con la Nutella. Selvaggia è una concorrente pazzesca. — ENOMIS (@enomisM96) November 20, 2020

Dopo precisa descrizione della Selvaggia Roma, testimone diretta della flatulenza della Contessa, Urtis ha sentenziato che trattasi di scoreggia ‘umida’. #GFVIP — MC79 (@Virus1979C) November 20, 2020

Chiaramente sui social il video è diventata immediatamente virale, scatenando i più atroci quando esilaranti commenti.