Selvaggia Roma è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip evidentemente per mettere in grossa difficoltà Elisabetta Gregoraci. Per ora la popolare influencer pare assolvere alla perfezione il compito affidatole, nonostante il momento di sconforto della scorsa notte. Dopo la tremenda litigata dal Cucurio tra lei e la showgirl calabrese, ecco che nel corso della serata l’ex di Lenticchio si è messa a sparlare della rivale in giardino insieme a Dayane Mello.

“La trovo molto costruita e falsa. Per me lei non è naturale e schietta. Ma se lei non fosse stata con Briatore cos’avrebbe fatto? Ok che è una bella donna, ma io non parlo dell’estetica…”

Selvaggia e Dayane sparlando della Gregoraci

Selvaggia si è dunque domandata cosa avrebbe fatto nella vita la Gregoraci se non fosse stata la moglie del noto imprenditore piemontese. “Da spettatrice mi chiedo cosa avrebbe fatto senza di lui….

Per dirti che io non la conosco nemmeno. […] Secondo te è sempre stata rispettosa? Dici che l’ha tradito?”. Al contrario di quanto ci si potrebbe aspettare, Dayane questa volta si è trattenuta nei confronti della 40enne, limitandosi solo a dire che il rapporto con Elisabetta ha cambiato in peggio Pierpaolo Pretelli.

Nel mentre, in effetti, le cose tra la Gregoraci e l’ex Velino sembrano andare sempre più alla deriva. Pierpaolo si è infatti recentemente confidato con gli amici Enock e Andrea rivelando loro che il sentimento nei confronti della donna sta lentamente scemando.