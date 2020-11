GF Vip, Selvaggia dubita di Pierpaolo: “Sta giocando con Elisabetta”

Selvaggia Roma al GF Vip ha insinuato il dubbio che Pierpaolo sia interessato a Elisabetta Gregoraci solo per propri fini personali.

Al Grande Fratello Vip 5 Selvaggia Roma ha confidato a Dayane Mello di nutrire dei dubbi su Pierpaolo Pretelli, e in particolare sul suo interessamento per Elisabetta Gregoraci.

Selvaggia e Pierpaolo: i dubbi

Finora al Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli ha sempre mostrato apertamente il suo interesse per Elisabetta Gregoraci, spesso restandoci male quando la showgirl ha declinato la sua richiesta di avere qualcosa di più che un semplice rapporto d’amicizia.

Selvaggia Roma, new entry di questa edizione, fin da subito si è schierata contro la showgirl affermando che avrebbe “usato” Pierpaolo approfittandosi dei suoi sentimenti. Per la prima volta, confidandosi con Dayane Mello, Selvaggia Roma ha però ipotizzato che Pierpaolo stia in realtà usando questo ménage con l’ex moglie di Briatore per ottenere consensi da parte del pubblico.

“Io penso che a sto punto o è un completo scemo oppure, veramente colpo di scena, è tipo un thriller ed è lui che sta giocando.

Non si spiega proprio”, ha detto Selvaggia alla modella brasiliana, che a seguire ha aggiunto: “E’ normale che parlano di lui. Se lui fa il ferito.” Insomma, le due hanno concordato sul fatto che forse l’interessamento di Pierpaolo per Elisabetta Gregoraci sia costruito apposta dall’ex velino, che così avrebbe suscitato un maggiore interesse nei suoi confronti da parte del pubblico. Sarà vero? Più volte Pierpaolo e la Gregoraci si sono scontrati al GF Vip e solo ieri l’ex velino ha ammesso di non provare più per lei gli stessi sentimenti che nutriva all’inizio del reality show.