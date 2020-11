Gianni Morandi ha pubblicato recentemente un video dove appare il nipote Giovanni uno figlio di Marianna e Biagio Antonacci.

“Mio nipote Giovanni, figlio di Marianna e di Biagio, è un potenziale attore, ha quasi vent’anni e mi sembra piuttosto sveglio e simpatico…”. Lo introduce così il grande cantante Gianni Morandi in un video pubblicato su Facebook lo scorso 18 novembre.

In questo video vediamo Giovanni esibirsi in simpatiche imitazioni del nonno. Il video come di consueto ha fatto tantissime visualizzazioni e ha riscosso un grande successo.

Giovanni che ha ormai quasi venti anni come ci fa sapere Gianni Morandi, è uno dei due figli che la primogenita Marianna ha avuto dall’ex compagno Biagio Antonacci con cui è stata legata sentimentalmente per nove anni dal 1993 al 2002. Dal nonno come dal padre e dallo zio Pietro sembrerebbe aver ereditato la passione per la musica.

Recentemente ha infatti collaborato con GionnyScandal nella canzone “Sabato Seria”. Eppure anche dal modo con cui ha imitato il nonno Gianni potrebbe aver appreso le doti attoriali dalla madre Marianna nota attrice.

Gianni Morandi, chi è Giovanni

Con due eredità così importanti il nonno Gianni Morandi e il padre Biagio Antonacci, il futuro per Giovanni non poteva che essere nella musica. Giovanni è apparso recentemente in alcuni post pubblicati da Gianni Morandi ed è figlio della primogenita Marianna nota attrice e Biagio Antonacci autore e interprete di alcune delle più significative canzoni della musica italiana usa su tutte l’indimenticabile Iris. Giovanni come lo zio Pietro (figlio di Gianni e Anna Dan ndr) ha già registrato diversi brani rap tra cui “Sabato Seria” frutto una collaborazione con GionnyScandal.

Sempre con quest’ultimo ha inciso il brano “Dose”. Giovanni però è anche autore. Con il fratello Paolo ha collaborato nella realizzazione di brani per alcuni nomi celebri della musica italiana come Eros Ramazzotti e Nek.