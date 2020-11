Giulio Pretelli: “Selvaggia Roma ci ha provato anche con me”

Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, è tornato a scagliarsi contro Selvaggia Roma affermando che non avrebbe mai baciato suo fratello.

Giulio Pretelli contro Selvaggia Roma

Giulio Pretelli è assolutamente certo che tra suo fratello Pierpaolo – attuale concorrente del GF Vip – e Selvaggia Roma, non ci sia stato alcunché. Il fratello del gieffino ha anche confessato che l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo gli avrebbe fatto delle avances, salvo poi bloccarlo sui social.

“Ho pubblicato delle chat in cui Selvaggia prima mi ha detto di avere avuto una relazione con Pierpaolo e dopo un giorno ha negato tutto.

Ci ha provato anche con me. Poi ha cancellato tutti i messaggi e mi ha bloccato ma io avevo fatto gli screen. Non è vero che si sono baciati. Hanno partecipato a un evento insieme, c’ero anch’io”, ha confessato. Pierpaolo Pretelli ha smentito fin da subito di aver avuto una liaison con l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo mentre l’amica di Selvaggia, Luce Barucchi, ha dichiarato che a lei la Roma avrebbe confessato di essersi scambiata un bacio con Pierpaolo in tempi non sospetti.

Come saranno andate veramente le cose?

Nella casa del Grande Fratello Vip Selvaggia Roma ha accusato anche Enock Barwuah di averla baciata mentre era già fidanzato con Giorgia Migliorati. Anche in questo caso Enock ha smentito le parole di Selvaggia, e contro di lei si sono scagliati anche il fratello Mario Balotelli e le altre sorelle di Enock Barwuah.