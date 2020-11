Dopo l'addio a Riccardo Guarnieri Ida Platano è tornata a sedurre i fan dei social con un decisivo cambio di look.

Ida Platano ha deciso di non commentare il fatto che Riccardo Guarnieri sia tornato a Uomini e Donne dopo la loro separazione, e per dare un definitivo taglio al passato ha deciso di cambiare totalmente look.

Ida Platano cambia look

A sorpresa Ida Platano ha mostrato ai fan dei social il suo cambio di look: da bionda a castano scuro. L’ex dama del trono over ha deciso di dare un taglio al passato, vista anche la sua recente e definitiva rottura con Riccardo Guarnieri, tornato a sorpresa al dating show di Maria De Filippi per fare nuove conoscenze. Benché Riccardo abbia fatto il suo ingresso a Uomini e Donne dopo che era stato trasmesso proprio un filmato sulla sua storia con Ida, né lui né la Platano hanno menzionato ulteriormente la fine del rapporto (che da entrambi era stata annunciata via social).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@idaplatano)

“Siccome sono una persona che ama le cose semplici ma essenziali e crede nell’importanza dei valori autentici, direi che era arrivato il momento”, ha detto Ida commentando il suo nuovo look sui social.

Non è chiaro perché tra lei e Riccardo la storia d’amore sia naufragata. A Uomini e Donne lui aveva persino chiesto a Ida di sposarlo, ma poi le nozze erano state rinviate e alla fine la storia si è conclusa in un nulla di fatto. Ida riuscirà a trovare comunque il vero amore? I fan sono impazienti di saperne di più.