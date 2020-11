Simone Coccia Colaiuta è tornato prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica per via di un botta e risposta molto particolare. Sophie Perry, figlia del noto quanto compianto Luke Perry, ha infatti ripubblicato un messaggio inviatole dal compagno di Stefania Pezzopane. In esso si legge: “Tu pensi di essere bella, ma sei davvero brutta“.

Happy Halloween 🎃

