Giulia Valentina, ex di Fedez, ha manifestato il proprio sostegno a Chiara Ferragni su un tema a lei molto caro.

Giulia Valentina, ex di Fedez, si schiera dalla parte di Chiara Ferragni. L’influencer ha spesso dimostrato di nutrire stima nei confronti della collega, oggi sposata con il rapper. Mai una parola di troppo, né commenti negativi sul cantante, con cui ha avuto una relazione dal 2013 al 2015.

Non sorprende, dunque, che Giulia Valentina abbia colto l’occasione per sostenere l’imprenditrice in una sua causa. Sotto ad un lungo video-appello pubblicato su Instagram da Chiara Ferragni ha lasciato delle reaction con gli applausi. La moglie di Fedez, da parte sua, ha risposto con un cuore.

In molti si sono stupiti in virtù del passato sentimentale dell’influencer. La storia tra quest’ultima e Fedez, tuttavia, è ormai soltanto un ricordo e i due sono rimasti in buoni rapporti, così come con la nuova moglie del rapper.

Il post di Chiara Ferragni

Il motivo per cui Giulia Valentina ha applaudito Chiara Ferragni è molto semplice. La moglie di Fedez, infatti, ha toccato un tema a lei molto caro, ovvero quello sulla violenza sulle donne. Ha rivolto, in particolare, un appello a tutte le donne affinché si sostengano a vicenda e si uniscano nella lotta al femminismo.

Un video di ben undici minuti che è stato accolto con grande entusiasmo, non soltanto da Giulia Valentina.

A sostenere la causa, tra le altre, Wilma Facchinetti e Bella Thorn.