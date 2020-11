Ascolti tv 20 novembre: chi ha vinto la gara di share?

I dati Auditel della prima serata di venerdì 20 novembre. Ecco chi ha vinto la gara di share.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 20 novembre sono andati molto bene, ma come sempre è stato decretato un unico vincitore. I due programmi che solitamente hanno una percentuale di share più alta sono il Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, che è arrivato alla sua ultima puntata.

Chi avrà vinto questa sfida?

Ascolti tv 20 novembre

Venerdì 20 novembre è stata l’ultima serata ufficiale in cui a sfidarsi sono stati il Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show, visto che quest’ultimo è arrivato alla sua puntata finale. Il programma di Carlo Conti, su Rai1, è arrivato a conquistare 4.491.000 telespettatori, per uno share totale del 19.5%. Poca differenza per il Grande Fratello Vip che, complici le polemiche per l’ingresso di Selvaggia Roma, è riuscito a conquistare 3.566.000 telespettatori, per uno share totale del 19.7% su Canale5.

Su Rai 2 è andato in onda The Rookie-Sotto Copertura, con 1.419.000 spettatori per uno share del 5.3%. Rai 3 ha mandato in onda Titolo V, che ha ottenuto 626.000 telespettatori, per un totale del 2.7% di share.

Quarto Grado, andato in onda su Rete 4, con le sue storie di cronaca è riuscito a tenere incollati allo schermo 1.084.000 telespettatori, ottenendo un totale del 5.3% di share.

Su Italia1 è andato in onda Freedom-Oltre il confine, che è stato scelto da 1.145.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 5.3%. Propaganda Live è andato in onda su La7, ottenendo 1.098.000 telespettatori, per un totale del 5.3% di share. Su Tv8 è andato in onda Alessandro Borghese-4 ristoranti, che ha conquistato 420.000 telespettatori, per un totale dell’1.7% di share. Fratelli di Crozza, sul Nove, ha conquistato 1.678.000 telespettatori per uno share del 6.2%.