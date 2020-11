La sorpresa di Dayane Mello quando ha scoperto che il suo ex sta frequentando Giulia De Lellis, nonostante fosse amico di Andrea Damante.

A poche ore dalla diretta del 20 novembre, il nuovo ingresso Giacomo Urtis ha svelato uno dei gossip che ha tenuto con il fiato sospeso negli ultimi mesi. Il chirurgo dei vip ha parlato con Dayane Mello, confidandole che il suo ex fidanzato Carlo Beretta sta frequentando Giulia De Lellis.

La modella, che è stata legata a lui per anni, è rimasta molto incredula.

La reazione di Dayane Mello

Dayane Mello ha già parlato della sua relazione importante e duratura con Carlo Beretta.

La modella aveva raccontato di essere stata molto legata a lui, ma di essere stata lasciata con un messaggio. Quando ha scoperto, grazie ad Urtis, che il suo ex sta frequentando la De Lellis è rimasta abbastanza stupita e anche un po’ destabilizzata. Giacomo Urtis, ricevuta la busta con il gossip, ha letto il contenuto senza però poter commentare la notizia per evitare conferme e smentite. “Il gossip della giornata è molto piccante e riguarda una ragazza molto carina: Beretta, l’ex di Dayane, travolto dalla passione per Giulia De Lellis” ha dichiarato.

Dayane ha mostrato un’espressione molto sorpresa, mentre Stefania Orlando cercava di bloccare un’eventuale situazione di disagio sul nascere, sottolineando che essendo il suo ex non le deve interessare.

La modella, però, non è per niente convinta di questo gossip. “Sono stati insieme questa estate a Forte dei marmi, e poi si sono mollati). Vado a dormire. Questa la sapevo” ha dichiarato Tommaso Zorzi, riferendosi a Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Nonostante tutte queste conferme, la Mello tende a non credere alla notizia. Non è convinta perché conoscendo Beretta ha pensato che non potesse mai fare una cosa del genere ad un amico. “So che Andrea è un grande amico di Beretta. Quando sono entrata, loro erano tutti amici. Conoscendo Carlo, non penso. Il gossip è vero, però conoscendolo so che lui è molto più amico dell’ex fidanzato, Andrea Damante, sono molto amici. Può darsi che siano fidanzati, c’era già in giro questo gossip.

Adesso può essere ufficiale” ha spiegato Dayane Mello. Nessun commento, invece, dai diretti interessati.