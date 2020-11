GF Vip, Elisabetta Gregoraci in lacrime in diretta

La sorpresa speciale ad Elisabetta Gregoraci ha commosso tutti.

Elisabetta Gregoraci è una delle concorrenti più amate e più discusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. La donna sa sempre come far parlare di sé e fuori e dentro alla Casa continua ad attirare sia i complimenti che le critiche.

Elisabetta, durante la diretta di venerdì 20 novembre, è scoppiata in lacrime per l’emozione.

Elisabetta Gregoraci in lacrime

Pensava sicuramente che non sarebbe mai e poi mai accaduta un cosa del genere, ma Elisabetta Gregoraci, che si è scontrata con Selvaggia Roma, ha ricevuto una sorpresa davvero molto emozionante.

Come ha spiegato lo stesso Alfonso Signorini, il padre della Gregoraci aveva dichiarato che anche se lei fosse realmente entrata al GF Vip lui non sarebbe mai andato a farle una sorpresa. Per questo lei non se lo aspettava, ma ieri è stata piacevolmente stupita proprio dal suo papà, che le ha mandato un video messaggio davvero stupendo. L’uomo le ha spiegato che sente la mancanza delle sue telefonate, ma ha dichiarato di seguirla ogni giorno con grande orgoglio.

Il papà della Gregoraci le ha svelato che anche i nonni la guardano tutto il giorno e che sono tutti molto orgogliosi di come si sta comportando. “Ti voglio tantissimo bene” ha dichiarato il papà di Elisabetta e lei è scoppiata a piangere. La donna è molto legata al suo papà e ha raccontato che quando è mancata sua madre, l’uomo è stato molto male perché avevano un legame davvero unico. Lei ha cercato di stargli vicino e si sono fatti forza insieme.

Elisabetta gli ha ripetuto moltissime volte che gli vuole bene e sicuramente sente la sua mancanza ogni giorno. Le lacrime della donna hanno commosso anche tutti gli altri concorrenti e il pubblico a casa.