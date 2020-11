Alfonso Signorini ha fatto sapere ad Elisabetta Gregoraci come ha reagito Flavio Briatore alle dichiarazioni della showgirl.

Nel corso della ventesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha fatto sapere ad Elisabetta Gregoraci come ha reagito il suo ex marito, Flavio Briatore, alle dichiarazioni della showgirl che, nel corso della precedente puntata, aveva dichiarato che dopo il lockdown l’imprenditore le avrebbe chiesto di tornare assieme.

Ecco cosa è successo.

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci

Durante la precedente puntata del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha rivelato di aver trascorso il periodo di lockdown con Briatore. Proprio dopo questo periodo assieme l’imprenditore le avrebbe chiesto di tornare assieme e sposarsi di nuovo. A tal proposito Signorini ha fatto sapere alla Gregoraci che l’ex marito ha definito le sue parole, sulle pagine di Chi, come una “fake news“.

Dal suo canto la Gregoraci ha confermato la sua versione dei fatti, tanto da affermare: “Io ho detto la verità. Ci sono più testimoni che possono testimoniarlo. Mi dispiace che lui dica questo perché in realtà anche lui ha confidato questa cosa a più persone accanto a noi ed era una cosa bella. Se poi ha vergogna di questa cosa perché non vuole fare vedere questa sua parte più tenera, perché non gli va giù il fatto che ci siamo lasciati anche se ci rispettiamo e ci vogliamo bene, mi dispiace molto.

Ti assicuro che ho detto la verità e che più persone sanno di questa cosa. Amici, parenti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Poco dopo il conduttore ha fatto sapere di aver sentito Briatore poco prima della diretta e a tal proposito Signorini ha fatto sapere: “Gli ho chiesto: ‘Continuiamo su questa linea della smentita o vogliamo capire meglio come è andata?’ Devo dire che lui allora ti ha dato ragione.

Ha detto che effettivamente durante il lockdown, visto che nessuno di voi due aveva una relazione sentimentale importante alle spalle dopo il vostro divorzio, visto che vi volete ancora molto bene, per il bene di Nathan Falco avevate preso in considerazione l’idea di rimettervi insieme. Però ha aggiunto: ‘Era una cosa che avevamo buttato così, ma sono d’accordo con Elisabetta nel ritenere che anche se ci vogliamo bene non potremo mai più stare insieme‘“.

Elisabetta Gregoraci ha quindi affermato di essere d’accordo con l’ex marito.