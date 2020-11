GF Vip, lutto per Stefania Orlando: il dolore per la perdita

Stefania Orlando ha parlato del dolore che ha provato nella sua vita, per la perdita di una delle persone più importanti per lei.

Il Grande Fratello Vip piace al pubblico perché è fatto di momenti di grande divertimento, momenti di tensione ma anche momenti di commozione e di emozioni vere. La linea della vita è un’attività che viene fatta dai concorrenti per conoscerli meglio, per scoprire tutto ciò che hanno vissuto e le emozioni che hanno provato.

Questa volta è toccato a Stefania Orlando.

Lutto per Stefania Orlando

Stefania Orlando ha fatto commuovere tutti, sia i suoi coinquilini che il pubblico a casa. Ha parlato della sua linea della vita, soffermandosi su un lutto che l’ha completamente devastata e che l’ha cambiata profondamente.

La concorrente ha raccontato che nel 2006 ha perso la sua migliore amica. Per lei era una vera compagna di vita, tanto che avevano deciso di andare a vivere insieme, trascorrendo un periodo bellissimo. Erano davvero molto legate e hanno affrontato insieme anche il periodo più difficile. Alla sua amica è stata diagnosticata una brutta malattia, contro cui hanno cercato di lottare insieme.

Stefania Orlando ha spiegato che in quel periodo è stata costretta a raccontarle moltissime bugie, anche se lei non credeva a nessuna di queste.

Purtroppo la lotta contro questa malattia non è stata vinta dalla sua amica, che se ne è andata, lasciando in lei un vuoto incolmabile. Questo lutto l’ha segnata per sempre. Si è commossa molto mentre parlava del forte legame che avevano e di quanto ha sofferto per la sua assenza. Tutti si sono commossi, in particolar modo Francesco Oppini, che aveva raccontato di quando ha perso la sua fidanzata Luana quattordici anni fa.

Quando Stefania è tornata nel salone è stata accolta da grandi abbracci e i suoi amici hanno cercato di far sentire la loro vicinanza.