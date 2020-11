Grande Fratello Vip: quando finisce?

L'annuncio di Alfonso Signorini sulla data di chiusura del Grande Fratello Vip.

Nella puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 20 novembre, Alfonso Signorini ha sganciato una vera e propria bomba sui concorrenti. Sembra arrivato il momento di annunciare ufficialmente quando finirà il reality show e di conseguenza quando ancora durerà l’avventura che molti di loro stanno vivendo.

Quando finisce il GF Vip

Il Grande Fratello Vip durerà fino agli inizi di febbraio, per cui i concorrenti che non verranno eliminati saranno costretti a trascorrere Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania lontani dalle loro famiglie e chiusi all’interno della Casa. Ma prima di dare la notizia ufficiale, Signorini ha voluto lasciare i concorrenti in attesa. Il conduttore ha semplicemente ha semplicemente annunciato che presto lo sapranno, senza dire altro.

“Vipponi, vi domanderete quanto durerà ancora questo Grande Fratello Vip da cui non viene eliminato praticamente mai nessuno…” ha dichiarato Signorini, per poi chiudere il collegamento. In realtà l’entrata di Brosio e l’uscita di Zelletta per qualche giorno avevano fatto entrare in casa l’ipotesi di un allungamento del reality show. Molti concorrenti non l’avevano presa bene, soprattutto Elisabetta Gregoraci, che aveva dichiarato di voler passare le feste con suo figlio.

In realtà il Grande Fratello Vip doveva finire il 2 dicembre, che è la data ufficiale che conoscono i concorrenti. Il fatto che non ci siano tante eliminazioni ha sicuramente dato da pensare, visto che alla fine il reality andrà avanti fino a febbraio 2021. La data finale del GF Vip, in cui verrà decretato il vincitore della quinta edizione del reality show dedicato ai vip, verrà comunicata ufficialmente nella diretta di lunedì 23 novembre.

In realtà i concorrenti hanno già la risposta sotto il naso da diverse settimane, precisamente da quando è stata consegnata loro una busta rossa che non hanno ancora avuto il permesso di aprire.