Con una stories su Instagram l’ex gieffina Guendalina Tavassi ha comunicato di aver fatto una denuncia in quanto le hanno hackerato il telefono.

“Questo è un reato, mi hanno hackerato il telefono, erano delle cose personali, dei video, sono cose che ognuno di noi può fare quello che vuole, tutti noi abbiamo delle immagini simili sul telefono”. Queste le parole della ex gieffina Guendalina Tavassi che ha fatto sapere tramite una stories su Instagram di aver provveduto a denunciare immediatamente l’accaduto alla polizia.

La Tavassi fa inoltre sapere che nel cellulare ci sarebbero dei video suoi con il marito. Ha lanciato poi un avvertimento a chiunque potesse essere in qualche modo essere entrato in possesso del video anche attraverso WhatsApp evidenziando come anche questi ultimi soggetti potrebbero essere complici di un reato. “Sono una mamma, è una cosa orribile”, ha detto Guendalina Tavassi visibilmente agitata.

La denuncia di Guendalina Tavassi

È accaduto in queste ultime ore.

il cellulare di Guendalina Tavassi sarebbe stato hackerato. A darne notizia la stessa ex gieffina attraverso una stories su Instagram. Il dettaglio più importante sono tuttavia i file contenuti nel cellulare. Guendalina Tavassi ha dichiarato che all’interno del telefono ci sarebbero dei video suoi girati insieme al marito.

“Ragazzi aiutatemi vi prego, chiunque sta facendo circolare quei video è stato denunciato”, questo l’appello della Tavassi.

Ha poi proseguito dichiarando: Mi vedete sempre forte, sempre solare e sorridente, ma purtroppo queste cose toccando anche me, perché purtroppo sono una mamma, anche io faccio sempre la cretina, rido e scherzo, ma queste cose sono gravi”.