Natale in anticipo: i vip che hanno già fatto l’albero

Alcuni vip hanno deciso di entrare nell'atmosfera natalizia in anticipo.

Quest’anno il Natale sarà molto diverso rispetto a quello degli anni passati, ma non per questo non può essere festeggiato bene in casa. Alcuni vip molto famosi hanno deciso di anticipare i tempi e riempire di addobbi la casa.

Fare l’albero prima, dicono che riesca a portare maggiore felicità in casa, per questo novembre è diventato a tutti gli effetti il mese ideale per iniziare ad aspettare le feste.

Il Natale in anticipo dei vip

L’idea che quest’anno il Natale possa essere diverso e il lockdown che è arrivato in alcune regioni, probabilmente ha portato un po’ di noia a casa dei vip, che hanno deciso di fare l’albero e addobbare la casa in anticipo. Sicuramente l’atmosfera natalizia può portare maggiore serenità nelle abitazioni e in questo momento è essenziale. Chiara Ferragni ha già decorato il suo attico a Milano insieme a Fedez e al loro piccolo Leone, ma anche Stefano De Martino e Simona Ventura hanno deciso di fare l’albero con un po’ di anticipo.

La conduttrice ha postato su Instagram un video con tutte le fasi preparatorie dell’albero e il bellissimo risultato del lavoro di famiglia.

Casa Ferragnez sembra essere diventata perfetta per l’atmosfera natalizia. Le palline, le luci, il grande albero e gli addobbi sistemati per tutta la casa rendono felici Leone e regalano un po’ di magia anche ai loro tantissimi follower. Michela Quattrociocche ha preparato l’albero insieme al fidanzato Giovanni Naldi, utilizzando un abete ecologico.

Anche Valentina Vignali ha preparato un bellissimo albero, vicino ad un camino già con le calze attaccate. Il Natale è arrivato anche in casa di Stefano De Martino, per la gioia del suo piccolo Santiago, ma anche le star più famose ed internazionali hanno scelto di anticipare le feste, come per esempio Kylie Jenner.

