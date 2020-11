Tale e Quale Show, il ritorno di Carlo Conti in studio

Dopo la sua recente esperienza con il Coronavirus, Carlo Conti è tornato a condurre in studio la finale.

Carlo Conti è tornato in studio giusto in tempo per condurre il gran finale della trasmissione Tale e Quale Show. Una serata quella della finale che non ha mancato di regalare momenti di suspence intervallati da momenti comici ed esibizioni che sono riuscite a catturare letteralmente sia pubblico che giuria, una su tutte l’esibizione di Lidia Schillaci che ha interpretato la leggendaria cantante Mina.

“Grazie per l’affetto che mi avete dimostrato in questo periodo”, ha detto Carlo Conti ringraziando quanti lo hanno seguito e non solo per il sostegno dato in queste settimane che è stato lontano dallo studio. Nel corso di questo ultimo periodo Carlo Conti era riuscito anche a condurre alcune puntate da casa. Tuttavia in seguito al suo ricovero in ospedale due settimane fa è stato sostituito dai giurati Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello.

Conti torna a Tale e Quale Show

Finale in grande stile per Carlo Conti, uno dei più amati conduttori italiani. In seguito al suo ricovero per Coronavirus di qualche settimana fa, il conduttore di Tale e Quale Show è tornato al timone del programma in studio giusto in tempo per il grande finale.

Ad affiancare il conduttore fiorentino come sempre ci sono stati i giurati Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi.

L’annuncio del suo ritorno in studio è stato dato dallo stesso conduttore che ha postato un video durante il suo viaggio in treno che lo ha portato agli studi di Roma. “Stasera diretta, verso Roma”, ha detto Carlo Conti seduto sul treno. Molti i commenti di amici e follower che hanno voluto così felicitarsi del ritorno del presentatore in studio uno su tutti Leonardo Pieraccioni che ha scritto: “Ho saputo che hai starnutito in carrozza 8 e ora son tutti ammassati nella 1”.

“Forza Carlo”, ha scritto Elena Sofia Ricci, mentre il noto comico Gabriele Cirilli ha scritto: “Ti aspettiamo fratellone”.