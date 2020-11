Antonella Clerici è stata ospite a Tale e Quale Show, ma non è andata benissimo

Antonella Clerici è stata ospite in video-chiamata nell’ultima puntata di Tale e Quale Show. La conduttrice ha presentato la prima edizione di The Voice Senior, ma non è andata bene come sperava. Nell’annunciare i giudici, infatti, ha clamorosamente commesso una gaffe che ha fatto scatenare il web.

La gaffe di Antonella Clerici

Antonella Clerici condurrà a partire da venerdì 27 novembre The Voice Senior, una edizione over del talent show canoro, in onda su Rai 1. Nella finale di Tale e Quale Show la conduttrice ha pubblicizzato il nuovo programma. Nel raccontare quanto accadrà nel corso delle puntate, tuttavia, ha commesso una gaffe clamorosa.

All’annunciare i giudici, infatti, ha storpiato il nome di Clementino. Il rapper partenopeo è diventato “Celestino”. Antonella Clerici non si è accorta dell’errore, ma a farglielo notare ci ha pensato Carlo Conti.

Il conduttore di Tale e Quale Show l’ha però perdonata subito: “Un errore può capitare a tutti”, ha sottolineato.

Nessun errore, invece, nell’annuncio degli altri tre giudici di The Voice Senior. Essi saranno Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Albano insieme alla figlia Jasmine Carrisi. La conduttrice Antonella Clerici proprio su questi ultimi ha preannunciato divertenti siparietti: “Stupiranno con i loro dialoghi. I battibecchi tra padre e figlia sui gusti musicali sono divertentissimi“, ha spiegato.

Parole di elogio anche nei confronti di Clementino, nonostante la gaffe: “E’ un chiacchierone pazzesco.

Molto carino, una vera sorpresa. Allegro, simpatico, scanzonato”.