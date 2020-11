Marzia è la protagonista 18enne della seconda puntata di 16 anni e incinta e ha scoperto la gravidanza quando era minorenne.

Marzia è una giovanissima mamma di Roma di soli 18 anni che ha deciso di crescere da sola la sua bambina Rachele in seguito alla rottura con il suo fidanzato Simone. In Italia è nota per aver partecipato alla seconda puntata della trasmissione di 16 anni e incinta andata in onda su Mtv, canale 130 di Sky lo scorso 22 ottobre.

La ragazza nel corso della puntata ha parlato della sua esperienza della gravidanza avuta quando era ancora minorenne e da cui è nata appunto la piccola Rachele. Di questa esperienza ha detto: Quando ho scoperto di essere incinta mi sono messa a piangere… sapevo che mi avrebbe cambiato la vita, però ero troppo, troppo, troppo contenta”.

16 anni e incinta, chi è Marzia

L’abbiamo vista il 22 ottobre nella seconda puntata di 16 anni e incinta andata in onda lo scorso 22 ottobre andato in onda alle ore 22 sul canale Mtv, canale 130 di Sky.

Ma chi è Marzia? La protagonista di questa seconda puntata ha 18 anni e vive a Roma dove sta muovendo i primi passi nel mondo del lavoro. Marzia è una mamma single di Rachele avuta dalla sua precedente relazione con Simone con il quale ha rotto dopo aver scoperto di essere incinta.

“Quando ho scoperto di essere incinta mi sono messa a piangere.

Quando ho visto quel fagiolino ho provato una forte emozione. Sapevo che mi avrebbe cambiato la vita, però ero troppo, troppo, troppo contenta….La mia principessa sarà una guerriera, si saprà proteggere da sola”, ha dichiarato Rachele.

La giovanissima ha molte passioni tra cui la moda, il cinema e il teatro: “Da grande vorrei continuare a fare ciò che sto facendo adesso, le sfilate, lavorare nel mondo del teatro e del cinema e spero che piaccia anche a mia figlia”, ha dichiarato la giovanissima mamma.

La relazione con Simone

Marzia ha speso moltissime parole anche su Simone il padre naturale di Rachele: “Non avrei mai voluto che Rachele crescesse senza un papà, però Simone non era la persona che mi aspettavo di avere accanto. Preferisco crescerla io e farle sia da mamma che da papà”.