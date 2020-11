Tu si Que Vales vince la sfida del sabato sera, seguito dalla finale di Ballando con le Stelle.

Gli ascolti tv della prima serata di sabato 21 novembre sono andati molto bene, ma come sempre c’è stato un solo vincitore. In questo caso la sfida di share è stata sicuramente tra Tu si Que Vales e Ballando con le stelle, che sono i due programmi più seguiti ogni weekend.

Questa volta ha vinto Canale 5.

Ascolti tv 21 novembre

La vittoria assoluta della sfida di share per la prima serata del 21 novembre spetta con grande merito alla semifinale di Tu Si Que Vales, andata in onda su Canale 5. La trasmissione ha conquistato 5.565.000 telespettatori, raggiungendo uno share complessivo del 26%. Al secondo posto la finalissima di Ballando con le stelle, vinta da Gilles Rocca e Lucrezia Lando, che è andata in onda su Rai1, conquistando 4.944.000 telespettatori, per uno share totale del 23.7%.

Una sfida davvero molto complessa, come ogni sabato, che ha visto questa volta la vittoria di Mediaset. Su Rai2 sono andati in onda SWAT e Crimal Minds, che hanno conquistato rispettivamente 1.300.000 (4.6%) e 1.045.000 (3.8%) telespettatori.

Rai3 ha mandato in onda Sapiens-Un solo pianeta, totalizzando 1.142.000 telespettatori, ovvero il 4.8% di share. Su Rete4 è andato in onda il film The Bourne-Ultimatum, che ha tenuti incollati allo schermo 904.000 telespettatori, pari al 3.5%.

Su Italia1 è andato in onda Il cacciatore e la regina di ghiaccio, scelta da 1.383.000 telespettatori, per un totale del 5.3% di share. Il ponte sul fiume Kwai, andato in onda su La7, ha conquistato 289.000 telespettatori, per un totale di share dell’1.2%. Su Tv8 è andato in onda The Impossible, con 268.000 telespettatori, per uno share dell’1%. Tutta la verità-Il caso di Garlasco, sul Nove, ha ottenuto 402.000 telespettatori, per un totale dell’1.6%.