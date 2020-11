Nel corso dell'ultima puntata di Ballando con le stelle Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno parlato del loro rapporto.

Nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 21 novembre 2020, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno parlato del loro rapporto, con dichiarazioni che non sono passate di certo inosservate. Ecco cosa è successo.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro

Nella clip che ha preceduto la loro esibizione, Elisa Isoardi ha commentato l’esperienza a Ballando con le stelle. A tal proposito ha dichiarato: “Attraverso Ballando, non so per quale assurda magia, io adesso riesco ad accarezzare le mie fragilità senza averne più paura. È stata una delle esperienze più belle della mia vita. È arrivata in un momento giusto. Ne avevo bisogno come donna, come essere umano. Devo dire che non l’ho buttato via.

Mi è servito tutto, anche il fermo per la caviglia e aiutare Raimondo quando ne ha avuto bisogno. Si è riaccesa la luce dentro, ho voglia di guardare il cielo e di uscire di casa ed è bello”.

In merito al rapporto con Raimondo Todaro, la Isoardi ha poi aggiunto: “C’è feeling, complicità, rispetto assoluto. Raimondo è una persona vera. Io gli voglio bene.

Mi innamoro, va bene? Mi innamoro perché siamo bellissimi. Punto. Non c’è nient’altro da dire. Ed è pura la cosa. L’amore è amore. È bellissimo. La complicità, il volersi bene è qualcosa di straordinario”. A sua volta il maestro di ballo ha affermato: “È stata un’annata complicata, è stato l’anno più brutto della mia vita. Anche Elisa non veniva da un periodo felice ed è per questo che ci siamo venuti incontro. Vuoi sapere chi è per me Elisa e chi è Raimondo per Elisa? Secondo me non lo sappiamo ancora neanche noi.

Lo scopriremo. Il nostro è stato un bel percorso che però non è ancora finito”.