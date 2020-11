L'ex cantante di amici ha fatto body shaming su una fan: l'accusa è di diffamazione aggravata da futili motivi.

La bufera mediatica non è stata abbastanza, adesso Daniel Cosmic (nome d’arte di Daniel Piccirillo) andrà a processo. Il cantante, che ha partecipato alla diciottesima edizione di “Amici” di Maria De Filippi e a “Tu sì que vales“, è finito nei guai per avere fatto body shaming su una fan salentina nel corso di una diretta Instagram.

Adesso è accusato di diffamazione aggravata da futili motivi.

Gli insulti di Daniel Cosmic alla fan

L’episodio risale ad aprile 2020. Daniel Cosmic aveva invitato una sua fan salentina a partecipare ad una diretta Instagram. Per la sedicenne era inizialmente un sogno diventato realtà, ma presto si è trasformato in un incubo. Il suo idolo, infatti, ha iniziato ad insultarla per il suo peso davanti a migliaia di altre persone.

“Come stiamo? Se non ci mangi stiamo molto bene.

Cosa fai come hobby oltre a mangiare? Il tuo ragazzo ideale? …Allora, commestibile, l’importante è che te lo mangi. Immagino che fai disperare tua mamma. È capitato a volte che te la sei mangiata?“. Queste alcune delle frasi assurde.

La ragazza rimase profondamente turbata dalla vicenda, tanto che dovette rivolgersi ad uno psicoterapeuta. Il web, tuttavia, si è schierato a sua difesa. Il profilo di Daniel Cosmic fu addirittura chiuso per volontà della sua casa discografica e, alla riapertura, aveva perso numerosi followers.

Ciò, tuttavia, non è bastato alla vittima di bodyshaming, che ha deciso di denunciarlo.

La famiglia della sedicenne ha presentato denuncia alla polizia postale per denigrazione, offese pubbliche e cyberbullismo. Il cantante è dunque accusato di diffamazione aggravata da motivi futili. Il processo avrà inizio il 18 novembre 2021.