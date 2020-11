La rivelazione sulle abitudini di Patrizia De Blanck relativamente alla sua biancheria intima arrivano da Fulvio Abbate.

La presenza di Patrizia De Blanck nella casa del Grande Fratello Vip continua a fare discutere. La contessa, infatti, ha una stanza privata e i mormorii relativi alla presunta sporcizia all’interno sono ormai all’ordine del giorno. “Appena entri è micidiale“, dicono.

La stanza, tuttavia, non sarebbe l’unica fonde di cattivi odori. La donna stessa, infatti, non emanerebbe un bel profumo, tanto che in molti la accusano di non lavarsi. Ma ci sarebbe ancora di più. A svelare un ulteriore dettaglio intimo su una delle concorrenti più discusse del reality show è stato Fulvio Abbate.

La rivelazione sulla biancheria intima

Fulvio Abbate, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha svelato in collegamento a Pomeriggio 5 che Patrizia De Blanck non indossa la biancheria intima.

Non sarebbe l’unico a saperlo, dato che più volte nella casa è capitato a coloro che le stavano accanto di doverla coprire al fine di evitare che le sue nudità apparissero in diretta. Persino la produzione avrebbe più volte censurato alcune scene. Lo ha persino definito un “fatto culturale“.

“Non porta la biancheria intima, ogni volta che si alzava dal divano dovevo abbassarle la gonna“, ha rivelato l’intellettuale proprio nel mentre nel salotto di Barbara D’Urso si parlava dei cattivi odori che aleggiano nella casa per colpa della contessa.