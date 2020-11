Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 23 al 29 novembre 2020

Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 23 al 29 novembre 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni per l’oroscopo settimanale dal 23 al 29 novembre 2020: qui i dettagli con i segni più fortunati del periodo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox dal 23 al 29 novembre 2020

Secondo l’astrologo i segni che godranno di maggiore fortuna saranno Bilancia, Scorpione e Capricorno tutti con un punteggio pari a cinque su cinque.

Ariete

Venere non è più in opposizione e si può tornare a vivere serenamente. Anche nelle coppie sarà possibile superare un periodo di forte crisi: una giornata buona per confrontarsi sarà quella di mercoledì, quando la Luna sarà nel segno.

Toro

Non è detto che questo sia un periodo critico, ma la gelosia è un’arma a doppio taglio e si potrebbe anche scoprire che una persona non fa per sé.

Tante le situazioni in sospeso, che vanno affrontate con calma per non far sì che ritorni quella fase di agitazione vissuta nel passato.

Gemelli

Gli incontri avvenuti nelle ultime tre settimane non vanno sottovalutati. C’è chi sta dando un nuovo senso alla propria vita sentimentale e chi potrebbe riuscire a tornare ad amare come un tempo. Buone novità nel fine settimana in cui si prospettano momenti speciali con il segno del Leone.

Cancro

Il fatto che tra poche settimane Saturno non sarà più opposto getta una nuova luce su tutti i rapporti sentimentali. La Luna attiva scalda le giornate del fine settimana, favorevoli per rivivere emozioni intese.

Leone

Le coppie in crisi potrebbero risolvere un problema in questi giorni: sarà bene affrontare i dilemmi senza fare finta di nulla, altrimenti si rischia di trascinare qualche insoddisfazione al prossimo anno. Dal punto di vista lavorativo bisogna fermarsi un attimo, fare due conti e affrontare qualche contenzioso.

Vergine

La situazione planetaria può liberare da un passato complesso grazie a Venere che torna favorevole da sabato, cosa che rappresenta un buon inizio per coloro che hanno il cuore ancora solitario. Sul campo professionale sono stati mesi difficili ma si riuscirà a cavarsela.

Bilancia

C’è da decidere qualcosa di importante e grazie alla presenza di stelle molto interessanti a partire dal prossimo mese non solo le relazioni ma anche le emozioni saranno migliori e aiuteranno.

Saranno buoni gli incontri fatti in questo periodo a patto che si riesca ad uscire dalla fase di diffidenza vissuta negli ultimi mesi.

Scorpione

Venere inizi un nuovo transito decisivo per questo segno a partire da sabato. É importante in questi giorni rivalutare l’amore che potrebbe nascere all’improvviso. Le amicizie nate anche per gioco potranno rivitalizzarsi e vivere una nuova stagione piuttosto promettente.

Sagittario

Arriva un periodo più positivo, visto che anche il Sole sarà nel segno da sabato. Momento particolare pe coloro che sono rimasti raggelati da una prima parte dell’anno pesante: potrebbe capitare di innamorarsi come non accadeva da tempo.

Capricorno

Con Venere favorevole un amore può tornare ad essere importante e anche le nuove conoscenze sono interessanti. Dal punto di vista lavorativo ci saranno opportunità da sfruttare e il 2021 sarà un anno importante.

Acquario

Se il nervosismo prende il sopravvento c’è il rischio di non capire più quello che si desidera davvero ma anche di discutere e rimettere in gioco tutta la propria vita sentimentale. I problemi maggiori potranno essere con Leone e Scorpione.

Pesci

Non ci sono stelle favorevoli all’amore, ma in questo momento forse si sta pensando ad altro. Se si sta cercando di avvicinare una persona, alcune giornate potrebbero essere interessanti: per esempio domenica, quando la Luna sarà nel segno.