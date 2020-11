La battuta di Sabrina Ferilli a Belen Rodriguez durante un'esibizione di Tu si Que Vales.

Ieri sera, 21 novembre 2020, è andata in onda la semifinale di Tu si Que Vales, con grandi colpi di scena, tanto talento e momenti di grande divertimento. Come ad ogni puntata i giudici si sono dovuti mettere in gioco in diverse occasioni e, dopo che Rudy Zerbi è rimasto in mutande, è toccato a tutta la squadre esibirsi nel lancio dei coltelli.

La battuta di Sabrina Ferilli

I giudici di Tu si que vales si sono dovuti cimentare nel lancio dei coltelli, di fronte al cinque volte campione di questa specialità, che si è esibito in studio ottenendo un grande successo. Un momento di grande tensione, ma anche di grande divertimento, grazie alla simpatia dei giudici. Mentre tentavano la sorte con i coltelli in mano, Sabrina Ferilli si è lasciata andare ad una battuta nei confronti di Belen Rodriguez, che non è passata per niente inosservata.

Ad esibirsi sono state proprio Belen, Sabrina, Maria De Filippi, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, mentre Gerry Scotti era in collegamento da casa a causa del Coronavirus.

Belen Rodriguez ha stupito tutti gli altri giudici e anche tutto il pubblico in studio e a casa, perché il suo lancio del coltello è stato a dir poco perfetto. “Pensa che rabbia porta dentro Belen, al volo ha tirato” si è lasciata scappare Sabrina Ferilli, commentando il lancio in modo sarcastico.

Una frase che non è passata inosservata e che molti hanno interpretato come se fosse una frecciata a Stefano De Martino, che potrebbe essere colui che ha fatto arrabbiare Belen Rodriguez. Al secondo tentativo, però, la showgirl argentina non è riuscita a fare la stessa bella figura. Ciò che ha colpito di più, però, sono state le parole di Sabrina, che sembrava avessero un significato nascosto.