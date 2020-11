In un recente articolo su "Libero", Maurizio Costanzo ha detta la sua sul probabile vincitore del Grande Fratello Vip 5: chi sarà?

In un recente articolo pubblicato su “Libero”, Maurizio Costanzo è tornato a parlare dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. Il programma di Alfonso Signorini, come confermato dallo stesso giornalista romano, sta indiscutibilmente ottenendo degli ottimi ascolti, pur tuttavia, sempre secondo lui, muovendosi “tra ospiti non eccezionali”.

Ad ogni modo, alla domanda che spesso gli viene rivolta su chi vincerà, il marito di Maria De Filippi ha risposto senza indugio Maria Teresa Ruta.

Secondo lui, infatti, la presentatrice piemontese ci sta mettendo “anima e passione” nel reality di Canale 5, dimostrandosi al di sopra di ogni malalingua o accusa nei suoi confronti.

Sempre riguardo al programma, ad ogni modo, Costanzo si è anche chiesto perché “facciano entrare persone gradevoli ma del tutto sconosciute, che si trovano a convivere all’interno della Casa con altrettante persone gradevoli ma ugualmente sconosciute”.

A conclusione del pezzo, il conduttore 82enne ha infine rivolto i suoi personali auguri a Maria Pia Ammirati. “Di recente nominata responsabile del settore fiction di casa Rai”, secondo lui la donna “ha saputo rilanciare le teche Rai… Si è soliti ripetere che la tv si occupa poco di teatro. È vero, ma casualmente ho scoperto che Rete4 si occupa di teatro. È una iniziativa lodevole e ci compiacciamo con il direttore Sebastiano Lombardi”.