Giacomo Urtis ha rivelato nella Casa del Gf Vip di essere stato positivo al Covid ad agosto: la confessione del noto chirurgo

Entrato nella Casa del Grande Fratello Vip pochi giorni fa come ospite, Giacomo Urtis ha fatto di recente una rivelazione sorprendente. Il medico ha difatti confessando di aver avuto il Covid, pur non dicendo chiaramente la parola nella sua interezza.

La contessa De Blanck, infatti, non ha subito capito di cosa stessero parlando lui e Dayane Mello, fino a che la modella non ha inteso il riferimento ai genitori del chirurgo dei Vip.

Giacomo Urtis parla del Covid

“Tuo padre ha avuto qualcosa? Eravate in casa insieme”, ha di fatto domandato la gieffina a Urtis. Il quale ha risposto che non c’è stato alcun problema, precisando di vivere nella stessa casa dei genitori, lui sopra e loro sotto.

“È stato ad agosto, io mi sono chiuso in casa per 15 giorni e non ho avuto sintomi. Poi ho fatto i controlli e avevo gli anticorpi. Sono a posto”, ha specificato il medico cercando di tranquillizzare le coinquiline.

A quel punto la Mello ha però chiesto come abbia scoperto di avere il Covid se non aveva sintomi. Al che Urtis ha nuovamente replicato: “Ero tornato dalla Sardegna… Era il momento in cui tutti lo dicevano ad agosto, ma io ho preferito non dirlo.

Mi sono chiuso in casa. Prima di entrare qui ho fatto gli esami e avevo sempre gli anticorpi altissimi, pertanto sono tranquillo. Dopo è difficile riprenderlo”. A seguito di tali parole, la regia ha poi cambiato scena tornando sui gieffini in salotto. Sappiamo bene come Giacomo non sia il primo concorrente del Gf Vip a essere stato contagiato dal virus. Ricordiamo infatti anche Paolo Brosio e Selvaggia Roma, risultati entrambi positivi poco prima di varcare l’ambita porta rossa di Cinecittà.