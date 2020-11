GF Vip, Giulia Salemi in lacrime: “Datemi uno psichiatra”

Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi è scoppiata in lacrime e ha spiegato agli altri concorrenti il motivo del suo dispiacere.

Al Grande Fratello Vip Giulia Salemi è improvvisamente scoppiata in lacrime difronte agli altri concorrenti raccontando la notte da incubo da lei trascorsa all’interno del reality show.

Giulia Salemi in lacrime: i motivi

Giulia Salemi, esausta e con gli occhi gonfi di lacrime, si è sfogata con gli altri concorrenti del reality show a proposito di una notte da incubo da lei trascorsa nella casa del reality show.

Sembra infatti che la new entry del reality show abbia avuto numerosi incubi e che proprio per questo anche gli altri inquilini della casa l’abbiano sentita lamentarsi durante il sonno: “Mi sono svegliata con i lacrimoni, era tutto così realistico”, ha detto sconvolta. Francesco Oppini ha tentato di tranquillizzarla affermando che tutti loro avrebbero avuto degli incubi nelle scorse settimane e che non si tratterebbe di un momento facile per nessuno.

Secondo indiscrezioni circolate in rete Giulia Salemi potrebbe aver sognato il suo ex, Francesco Monte, con cui aveva dato inizio ad una liaison proprio durante la sua prima partecipazione al GF Vip. Tornare nella casa le avrà risvegliato ricordi inerenti l’ex gieffino? Al momento sulla vicenda non ci sono conferme. C’è anche chi ha ipotizzato che gli incubi fatti dall’influencer potrebbero riguardare la sua famiglia visto che, quando si è finalmente ricomposta dopo aver pianto, ha detto alle telecamere: “Tutto bene papà?”.

Il motivo del suo sogno avrà avuto a che fare con suo padre? Per il momento Giulia ha preferito non parlarne con gli altri concorrenti del reality show.