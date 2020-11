Gf Vip, Cristiano Malgioglio quando entra nella Casa? Il messaggio

Cristiano Malgioglio ha smentito di essere atteso all'interno del GF Vip durante la serata del 23 novembre.

Benché si fosse sparsa la voce che il 23 novembre Cristiano Malgioglio sarebbe rientrato per la seconda volta al Grande Fratello Vip, lo stesso paroliere più famoso della tv ha smentito la notizia.

Cristiano Malgioglio: quando entra al GF

In tanti si chiedono quando Cristiano Malgioglio – che ha confermato che rientrerà al GF Vip – confermerà il suo ingresso nel reality show.

Nelle ultime ore si era sparsa la voce che il paroliere più famoso della tv fosse già pronto a entrare nella serata del 23 novembre, e invece la notizia è stata smentita da lui stesso attraverso i social. “Stasera non apriro’ la porta del @grandefratellotv. Come quando e perche’ lo saprete in questi giorni. Pertanto, un abbraccio enorme a voi tutti, per l’affetto che ricambio immensamente. Vi amo”, ha fatto sapere Malgioglio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)

Come gli altri concorrenti entrati nel reality show anche lui dovrà sottoporsi ai dovuti test per il Coronavirus e rispettare un periodo d’isolamento, dunque bisognerà aspettare sicuramente qualche altro giorno prima che entri nella Casa del reality show.

Secondo i rumor in circolazione altri 5 nuovi vip entreranno nella Casa di Cinecittà il 14 dicembre, mentre Malgioglio – che aveva affermato di non vedere l’ora di poter finalmente incontrare la sua amica Patrizia De Blanck – per il momento non ha una data d’ingresso certa. Proprio nella serata del 23 novembre la Contessa rischia di finire eliminata in nomination, e pertanto non è detto che i due abbiano l’occasione di rivedersi all’interno del reality show.