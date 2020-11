Patrizia De Blanck ha trascorso una notte di passione con Antonio Zequila? Il gossip scatena l'ilarità dei concorrenti al GF Vip.

Al Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck è stata protagonista di un gossip piccante riguardante una sua presunta notte di passione trascorsa con Antonio Zequila.

Patrizia De Blanck e Zequila: il gossip

Al Grande Fratello Vip Giacomo Urtis ha fatto una confessione piccante leggendo un comunicato ai concorrenti, che ovviamente non hanno mancato di ironizzare sull’indiscrezione: “Zequila non molla: ‘La contessa ha passato una notte di fuoco con me.

Ecco le foto”, ha fatto sapere Urtis mostrando le foto incriminate che ritrarrebbero la contessa Patrizia De Blanck insieme all’ex concorrente del GF Vip. La De Blanck ha prontamente smentito il rumor, affermando che le foto sarebbero frutto di un fotomontaggio. “Se avessi avuto qualcosa con Zequila lo avrei detto, mi sta anche simpatico. Uno in più o uno meno non mi cambia niente”, ha dichiarato la contessa, che del resto non ha mai fatto segreto delle sue numerose liaison romantico (una tra le tante quella con il celebre Alberto Sordi).

I concorrenti del GF Vip ovviamente non hanno mancato di fare dell’ironia sul presunto rapporto tra la De Blanck e Zequila, che a quanto pare insieme avrebbero preso parte solo al film Parentesi Tonde (con le sorelle Lecciso) e senza che tra loro sbocciasse mai alcunché di romantico. Al GF Vip Urtis ha fatto confessioni più o meno veritiere sui concorrenti, e a Dayane Mello è persino arrivato a chiedere se avesse mai avuto rapporti sotto le lenzuola con più di tre persone.