Francesco Chiofalo ed Eliana Michelazzo hanno svelato i motivi per cui avrebbero sporto denuncia contro Selvaggia Roma.

L’ex amica e l’ex fidanzato di Selvaggia Roma, Eliana Michelazzo e Francesco Chiofalo, sono tornati pubblicamente a scagliarsi contro l’attuale concorrente del GF Vip affermando che entrambi avrebbero sporto denuncia contro di lei.

Selvaggia Roma denunciata: i motivi

Eliana Michelazzo e Francesco Chiofalo hanno entrambi il dente avvelenato contro Selvaggia Roma, attuale concorrente del Grande Fratello Vip ed ex coinquilina della prima ed ex fidanzata del secondo. Eliana Michelazzo ha affermato di aver denunciato Selvaggia per il furto di alcuni suoi abiti firmati per un valore complessivo di 12 mila euro.

L’ex manager di Pamela Prati ha anche lanciato una stoccata contro l’ex coinquilina affermando che si “sarebbe comprata” i followers su Instagram: “Si è comprata tanti follower quindi non ha l’interazione giusta per vendere.

Gli sponsor non l’hanno voluta più”, ha affermato. Per quanto riguarda Chiofalo, con cui Selvaggia partecipò a Temptation Island, il personal trainer ha più volte accusato l’ex di aver provato a contattare le sue ex fidanzate e di aver anche diffuso del materiale privato che lo riguarderebbe. Chiofalo ha anche detto che Selvaggia non avrebbe fissa dimora: “L’ho denunciata ma non ha fissa dimora, è vero. Quando provai a muovermi legalmente ho avuto problemi con l’indirizzo da dare.

Ora è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip dicendo di aver avuto una relazione con Pierpaolo, quindi non solo un bacio. Si è studiata tutto”, ha ammesso. Selvaggia verrà interrogata a proposito delle due denunce contro di lei al GF Vip?