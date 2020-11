Al GF Vip Giacomo Urtis ha svelato ai concorrenti del reality show l'ultimo importante gossip riguardante Chiara Ferragni.

Al Grande Fratello Vip Giacomo Urtis ha svelato ai concorrenti un gossip riguardante Chiara Ferragni, di cui loro ovviamente non sono a conoscenza perché da circa due mesi sono reclusi nella casa del reality show.

Urtis: il gossip su Chiara Ferragni

A sorpresa Giacomo Urtis ha rivelato ai concorrenti del Grande Fratello VIP che Chiara Ferragni è incinta del suo secondo bebè: la notizia è stata data negli scorsi mesi dall’influencer, che ha anche annunciato che si tratterà di una bambina. “Chiara Ferragni è di nuovo in dolce attesa…fratellino o sorellina per Leone?”, ha chiesto il chirurgo ai concorrenti del GF Vip, che a quanto pare hanno creduto subito all’indiscrezione, rivolgendo i propri auguri alla coppia formata dall’influencer e dal rapper Fedez.

Urtis ha svelato ai vipponi diversi gossip e non tutti veri (come quello riguardante la presunta notte infuocata che la contessa De Blanck avrebbe trascorso con Antonio Zequila, o il presunto film a luci rosse che Siffredi avrebbe proposto a sua figlia Giada). Il gossip su Chiara Ferragni è subito sembrato plausibile ai vipponi, che ovviamente avranno la conferma della seconda gravidanza dell’influencer una volta usciti dal GF Vip. Il 23 novembre i concorrenti del reality show verranno messi a parte anche del fatto che il programma andrà avanti fino a febbraio – anche se loro per il momento non sospettano nulla.

Come prenderanno la notizia? Per saperlo bisognerà attendere la diretta di lunedì sera, con l’apertura della busta rossa.