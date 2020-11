Selvaggia Roma è finita di recente al centro dell'attenzione per via della sua risata.

Concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma è finita di recente al centro dell’attenzione per via della sua risata contagiosa che, in poco tempo, ha fatto impazzire il popolo del web e scatenato l’ilarità degli altri inquilini della casa più spiata d’Italia.

La risata di Selvaggia Roma

Entrata di recente nella casa più spiata d’Italia, Selvaggia Roma si è fatta fin da subito notare per via di una discussione con Elisabetta Gregoraci e alcune sue dichiarazioni su Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli. Ma non solo, a destare l’attenzione degli altri inquilini e del pubblico a casa è stata la sua risata contagiosa.

Nel cuore della notte, quando le luci della casa si sono spente, infatti, i concorrenti presenti nella stanza blu stavano scherzando, quando ad un certo punto è partita l’ormai nota risata di Maria Teresa Ruta.

A sorprendere, quindi, è stata la risata trascinante dell’influencer Selvaggia Roma, che ha scatenato la reazione divertita degli altri concorrenti. Francesco Oppini, ad esempio, ha fatto finta di cadere dal letto, chiedendo, con tono scherzoso, se in stanza ci fosse un triceratopo. Maria Teresa Ruta, dal suo canto, ha esclamato: “Esci da questo corpo”.