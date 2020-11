Grave lutto per Kate e William: “Era parte della famiglia”

I duchi di Cambridge, Kate e William, hanno espresso via social il loro dolore per una grave perdita che ha segnato la loro famiglia.

Kate Middleton e William hanno condiviso con i fan di tutto il mondo la notizia di un tragico lutto che, in queste ore, ha colpito la loro famiglia. La coppia ha perso un membro della propria famiglia: il cocker spaniel Lupo.

Kate e William: il lutto

Con un tragico messaggio via social i duchi di Cambridge, Kate Middleton e William, hanno dato l’addio al loro cane Lupo, scomparso alcuni giorni fa. Il cucciolo proveniva dall’allevamento che la famiglia di Kate gestisce nel Regno Unito, e anche il fratello della duchessa – James Middleton – si è unito al suo cordoglio dedicando un lungo post al cucciolo scomparso. Il cane era con i due duchi dal 2011 – anno del loro matrimonio – e aveva a tutti gli effetti visto nascere e crescere i tre principini (George, Charlotte e Louis).

“Con grande tristezza annunciamo che lo scorso fine settimana il nostro cane, Lupo, se n’è andato. Ha conquistato il cuore della nostra famiglia per gli ultimi nove anni e ci mancherà tantissimo”, hanno scritto Kate e William in un post da loro condiviso via social.

In tanti tra amici e fan di Kate e William hanno commentato il loro posto esprimendogli il loro cordoglio per la tragica perdita. Lupo era stato spesso protagonista degli scatti in cui erano ritratti anche i tre figli della coppia, di cui era un fidatissimo compagno di giochi. A quanto pare Kate – come il resto della sua famiglia – avrebbe una vera e propria passione per gli animali (e in particolare per i cani).