Nek ha pubblicato un post sui social attraverso il quale ha informato i fan di essere al momento ricoverato in ospedale. Ecco cosa è successo.

Tra i cantanti più apprezzati e conosciuti del mondo della musica nostrana, Nek ha di recente pubblicato un post sui social attraverso il quale ha informato i fan di essere al momento ricoverato in ospedale. L’artista, infatti, è stato vittima di un incidente in campagna, in seguito al quale ha subito un intervento alla mano.

Nek, intervento alla mano

Particolarmente seguito sui social, dove vanta tantissimi follower, molti fan si erano iniziati a preoccupare dopo alcuni giorni di assenza del noto cantante sui social. A fornire spiegazioni in merito ci ha pensato lo stesso Nek che, nelle ultime ore, ha pubblicato tramite social una foto scattata in una stanza d’ospedale.

A corredo dello scatto la seguente didascalia: “Ciao a tutti! Vi sarete accorti che non sono stato molto attivo sui social negli ultimi giorni.

Ho avuto un incidente mentre ero nella mia casa di campagna e, da qualche giorno, mi trovo in ospedale ricoverato dopo aver subito un intervento alla mano”.

L’artista non ha specificato il tipo di incidente avuto e nemmeno l’entità. Nek ha comunque voluto tranquillizzare i propri fan, facendo sapere di stare bene e di essere seguito da ottimi medici. A tal proposito, infatti, ha scritto: “Sto bene, questa adesso è la cosa più importante.

Sono seguito da ottimi medici e presto vi darò notizie, confido che le cose vadano per il meglio. A prestissimo!”.