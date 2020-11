Pamela Barretta ha confermato per la prima volta di avere una liaison con Giovanni Villa, sbocciata a Uomini e Donne.

Pamela Barretta e Giovanni Villa sono usciti allo scoperto. I due si sarebbero incontrati la prima volta negli studi di Uomini e Donne, ma la scintilla sarebbe scoccata solamente molti mesi dopo.

Pamela Barretta e Giovanni Villa insieme

A sorpresa Pamela Barretta ha confermato che lei e Giovanni Villa stanno insieme.

I due a quanto pare si frequenterebbero già da qualche mese, ma al momento l’ex fiamma di Enzo Capo ha deciso di non sbilanciarsi riguardo al suo sentimento per Giovanni:

“In questo momento siamo in una fase delicata della nostra frequentazione, perché lo sento frenato in alcune cose anche se poi, quando stiamo insieme, ci troviamo benissimo ma è come se tra noi mettesse dei paletti”. Pamela Barretta ha confessato di non essere follemente innamorata di Giovanni, benché tenga a lui moltissimo e soffra molto la sua lontananza.

“Ormai credo solo a ciò che vedo, dopo un passato di amori che mi hanno fatta soffrire”, ha concluso l’ex volto di Uomini e Donne dopo le ultime scottature prese a Uomini e Donne. I due si sono mostrati insieme per la prima volta durante le vacanze ad Alberobello, ma la Barretta ha confermato il legame soltanto ora. La liaison tra i due è destinata a durare? A quanto pare il primo interessamento tra Pamela e Giovanni sarebbe sbocciato proprio negli studi di Uomini e Donne, benché lei all’epoca fosse impegnata nella liaison – finita male – con Enzo Capo.

