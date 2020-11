Ospite a "Live - Non è la D'Urso", Taylor Mega ha raccontato un episodio che la vide preda della furia di Elisabetta Gregoraci

Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci è stata sottoposta a diverse critiche e accuse, cercando pur sempre di mantenere la calma. Fino a oggi possiamo dire che l’ex moglie di Flavio Briatore c’è più o meno sempre riuscita, eccezion fatta per la diatriba con Selvaggia Roma a causa delle illazioni sciorinate con Pierpaolo Pretelli nel Cucurio.

A quanto pare, ad ogni modo, la showgirl calabrese è solita perdere la pazienza e alzare la voce anche in pubblico, stando a quanto raccontato a Live – Non è la d’Urso da Taylor Mega nella puntata di domenica 22 novembre 2020.

L’influencer ha infatti parlato di un’altra scenata della gieffina proprio nei suoi confronti, avvenuta in un famoso hotel di Milano. “Non la conoscevo e non sapevo chi fosse. Lei però si è messa a urlare in mezzo alla hall di questo albergo. Si era messa a gridarmi contro”.

nôn mį sæmbrä ūn gênīø #noneladurso pic.twitter.com/JDHgxRNNXl — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) November 22, 2020

Così ha dunque spiegato Taylor, contra la quale Elisabetta si scagliò, a suo dire, per via del breve flirt che ebbe qualche anno con Flavio Briatore, quando ancora non era nota al grande pubblico. Come risponderà a tali accuse la focosa 40enne? Siamo certi che la bagarre non si fermerà qui.