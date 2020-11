Alba Parietti senza freni: “Ho desiderato un sacerdote”

Alba Parietti ha rivelato di essersi presa una vera e propria cotta per un sacerdote conosciuto durante un viaggio.

Alba Parietti ha fatto una confessione piccante sul suo passato: durante un viaggio la showgirl si sarebbe presa una vera e propria cotta per il sacerdote Georg Gaes, storico segretario di Benedetto XVI.

Alba Parietti e il sacerdote: la confessione

Alba Parietti ha rivelato che durante un viaggio avrebbe incontrato per caso Padre Georg nel suo stesso vagone del treno e che non sarebbe riuscita a bloccare i suoi pensieri peccaminosi su di lui: “ Eravamo nella stessa carrozza in treno e lo fissai tutto il viaggio. Non ho mai fissato tanto un uomo in vita mia. Ho sentito salire in me certe sensazioni che mi hanno costretto a voltarmi verso il finestrino “, ha confessato la showgirl, che in seguito avrebbe chiesto allo stesso sacerdote di darle l’assoluzione per i suoi pensieri impuri nei suoi confronti: “ Non lo fece perché mi chiese se mi ero pentita.

E io non lo ero“, ha concluso maliziosa la Parietti. Dunque la showgirl si sarebbe presa una vera e propria cotta per il sacerdote, che ovviamente sarebbe rimasta solamente platonica.

Oggi sembra che Alba Parietti sia single, ma in passato lei stessa non ha elemosinato dettagli sulle sue liaison sotto le lenzuola e in particolare ha confessato che molti dei suoi amanti avrebbero sofferto di ansia da prestazione: “Tutti si sentono terrorizzati da quello che posso aspettarmi, mentre io ora vorrei solo dei rapporti spirituali, che loro non sono in grado di darmi”, ha confessato la showgirl, che non sarebbe ancora riuscita a trovare quello giusto.

Alba Parietti uscirà mai allo scoperto con un nuovo amore che la faccia capitolare? Al momento sui social tutto tace.