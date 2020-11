Un ex allievo della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi è stato sottoposto a giudizio con l'accusa di diffamazione aggravata da futili motivi

Un cantante dell’ambita scuola di Amici della 18a edizione è stato rinviato a giudizio con l’accusa di bodyshaming. Il suo nome è Daniel Cosmic, imputato da una fan salentina di diffamazione aggravata dai futili motivi. A denunciare il giovane artista per “denigrazione”, “offese pubbliche” e “cyberbullismo” era stata per la precisione la madre della ragazza, che oggi ha 16 anni.

Lo scorso aprile venne presa a male parole proprio dall’ex allievo nel corso di una diretta su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cosmic (@danielcosmic)

In quell’occasione Daniele Piccirillo, vero nome dell’ex alunno della scuola di Maria De Filippi, disse: “Il tuo ragazzo ideale? Commestibile, l’importante è che te lo mangi…

Cosa fai come hobby oltre a mangiare?… Come stiamo? Se non ci mangi stiamo molto bene”. Dopo tali “battute” assai ben poco divertenti, che evidentemente ironizzavano sul peso della ragazzina, la 15enne finì addirittura per doversi rivolgere a uno psicoterapeuta.

Nel mentre sul web era montata una forte protesta contro Daniel Cosmic, che dapprima aveva provato a scusarsi e poi si era visto costretto a chiudere il suo stesso profilo social. Le scuse del ragazzo non sono state tuttavia sufficienti a chiudere la questione. Adesso il giovane dovrà infatti difendersi dall’accusa di diffamazione aggravata dai motivi abietti.