Chiara Ferragni prende in giro Fedez: “Sembra un pi***lo”

Chiara Ferragni ha preso in giro Fedez per un tatuaggio piuttosto vistoso sulla sua gamba.

Chiara Ferragni ha scatenato l’ilarità dei fan sui social prendendo in giro suo marito, Fedez, per un vecchio tatuaggio sulla coscia. Secondo l’influencer il tattoo riguarderebbe una parte intima maschile.

Chiara Ferragni: il tatuaggio di Fedez

Fedez e Chiara Ferragni hanno come sempre divertito i fan con uno dei loro siparietti casalinghi.

L’influencer, divertita, ha fatto notare al marito che il tatuaggio sulla sua gamba ricorderebbe una parte intima maschile: “Sembra un pi***lo!”, ha affermato divertita, mentre Fedez ha cercato di giustificarsi: “E’ un pugnale, è dell’epoca in cui non avevo budget”, ha asserito divertito. La coppia ha chiesto ai fan se fossero d’accordo con Chiara Ferragni nella descrizione del tatuaggio, e a quanto pare molti di loro lo erano (fatto che ha se possibile generato ancora più ilarità sui social).

La coppia è più felice che mai ora che ha annunciato pubblicamente di aspettare la seconda figlia, attesa per marzo. L’influencer non manca di aggiornare costantemente i fan sulla sua gravidanza e sulla bambina in arrivo (ad esempio mostrando loro le ecografie della bambina appena fatte).

Nei mesi scorsi aveva affermato di aver sempre sognato una figlia femmina, e finalmente il suo desiderio si sarebbe realizzato: il piccolo Leone avrà una sorella minore, anche se finora la coppia ha preferito mantenere top secret il nome scelto per la bambina. In tanti non vedono l’ora di conoscere i dettagli su questa seconda gravidanza dell’influencer che sui social ha detto di essere impaziente di poter finalmente conoscere la sua seconda figlia.