Chiara Ferragni a Sanremo 2021? L’indiscrezione

Chiara Ferragni prenderà parte al Festival di Sanremo 2021? I dettagli sull'indiscrezione circolata in rete.

Chiara Ferragni sarà tra gli attesissimi ospiti del Festival di Sanremo 2021? La voce aveva iniziato a circolare già durante la precedente edizione dello show, ma alla fine si era concretizzata in una di fatto.

Chiara Ferragni a Sanremo 2021?

A causa dell’emergenza Coronavirus esiste la possibilità che il Festival di Sanremo 2021 dovrà essere rimandato, anche se finora Amadeus e il patron dell’Ariston hanno confermato che la 71esima edizione “si farà”. In tanti si chiedono dunque se Chiara Ferragni sarà tra gli attesissimi ospiti della kermesse visto che già nella precedente edizione si era sparsa la voce che l’influencer avrebbe avuto un ruolo speciale all’interno dello show.

A quanto pare la voce non ha trovato conferme neanche stavolta, e per altro siccome il parto dell’influencer è atteso per marzo, è improbabile che prenderà parte al Festival condotto da Amadeus (che dovrebbe svolgersi propri in quel periodo).

Chiara Ferragni ha da poco svelato via social di essere in attesa della sua seconda figlia, che a differenza del figlio maggiore Leone nascerà in Italia proprio a causa dell’emergenza Coronavirus.

L’influencer, che mantiene costantemente aggiornati i fan sugli sviluppi della sua gravidanza, ha più volte intimato loro di seguire le regole e restare il più possibile a casa, evitando contatti con altre persone. Chiaramente essendo lei incinta per la seconda volta le attenzioni rispetto ai contagi sono se possibile ancora più smodate a casa Ferragnez, dove l’influencer e suo marito continuano a trascorrere la maggior parte del loro tempo in compagnia del loro bambino, il piccolo Leone.